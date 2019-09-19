Американская фигуристка Алиса Лю на этапе юниорского Гран-при в Гданьске прыгнула тройной аксель в каскаде в тройным тулупом, однако из-за ошибки на тройном риттбергере, получившемся двойным, недополучила оценок.

Также Лю исполнила двойной аксель. Итоговая оценка за короткую программу у главной конкурентки российской фигуристки Камилы Валиевой составила 64,11 балла. На данный момент она занимает третье место — после японки Томоэ Кавабаты и россиянки Виктории Васильевой.

Впереди — выступление Анастасии Таракановой.

Васильева стала бронзовой призеркой этапа ЮГП в Челябинске. Тараканова — взошла на пьедестал в Лэйк-Плэсиде.