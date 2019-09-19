Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер второго круга турнира категории Premier в Осаке (Япония). Россиянке потребовалось две партии, чтобы сломить сопротивление второй ракетки турнира из Голландии Кики Бертенс — 6:1, 7:5. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.

За это время Павлюченкова сделала два эйса, три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати. Бертенс выполнила одну подачу навылет, отметилась семью двойными ошибками и тремя брейками.

В следующем матче Павлюченкова встретится с хозяйкой кортов Мисакой Дои.

Действующей обладательницей трофея в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В решающем матче прошлогоднего турнира она была сильнее японской теннисистки Наоми Осаки — 6:4, 6:4.