Сегодня в Братиславе стартует любимый россиянами турнир серии Challenger – мемориал Ондрея Непелы, на котором разыгрываются медали в трех дисциплинах — всех, кроме парного катания.

Незадолго до старта стало известно, что один из претендентов на победу — Михаил Коляда — снялся с турнира из-за ОРЗ. Как пояснила Валентина Чеботарева, у спортсмена проблемы с носом. Похоже, залечить до конца прошлогодний синусит так и не удалось, болезнь снова дала о себе знать. Михаил решил не рисковать и отложить старт сезона до более подходящего момента.

В его отсутствие Россию представят два фигуриста — Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Оба выглядели на контрольных прокатах не лучшим образом, но Самарин, тем не менее, входит в число лидеров российской команды и претендует на звание первого номера. Технический контент Александра позволяет ему рассчитывать на самые высокие места, а способность бороться даже за те элементы, которые уже практически завалены, помогает выкручиваться из сложных ситуаций. В Братиславе Самарин однозначно будет одним из фаворитов.

Что касается Алиева, он отправится на турнир не ради погони за призовыми местами, а для того, чтобы потихоньку входить в рабочий режим. На прокатах он, как и в прошлом сезоне, в один момент начал «разваливаться». «Челленджеры» должны помочь ему собраться и подойти к серии Гран-при в более устойчивом эмоциональном состоянии.

Стоит обратить внимание и на итальянца Маттео Риццо, который станет главным соперником россиян на турнире. В прошлом году он дебютировал во взрослых и завоевал две награды — бронзу чемпионата Европы и золото Универсиады. Ещё один интересный участник соревнований — Денис Васильев из Латвии, которого тренирует Стефан Ламбьель. Для того, чтобы бороться за победу, Денису не хватает сложности контента, но его прокаты всегда получаются яркими и запоминающимися, что очень нравится публике.

Сильным составом может похвастаться и женский турнир: на лёд выйдет двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, дебютирующая во взрослых. Её соперницами по команде станут более опытные Станислава Константинова и Мария Сотскова. Однако если Саша справится со своими фирменными четверными прыжками, опыт вряд ли чем-то поможет её конкуренткам.

Из зарубежных фаворитов стоит выделить японку Каори Сакомото, которая хоть и не является первым номером своей сборной, показывает очень достойное катание.

В танцах на льду безоговорочное лидерство также будет принадлежать российским спортсменам: в Братиславе выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые на мировом уровне уступают лишь Пападакис и Сизерону. Но французы на мемориале Непелы выступать не будут, поэтому российский дуэт станет основным претендентом на первое место.

Представят Россию и самые необычные фигуристы команды — Бетина Попова и Сергей Мозгов. Они шокировали публику своим ритмическим танцем на контрольных прокатах, а теперь покажут его судьям. Третья пара от нашей страны — Софья Евдокимова и Егор Базин, у которых тоже есть шансы на попадание в призы.

Основным соперником из иностранных дуэтов станут Сара Уртадо и Кирилл Халявин, выступающие за Испанию.