Российский пилот Матевос Исаакян выступит двух заключительных этапах сезона Формулы-2 в Сочи и Абу-Даби. Россиянин заменит в составе «Хароуза» американца Хуана Мануэля Корреа, который в последний день лета попал в тяжелую аварию на одном из этапов. Корреа до сих пор продолжает находится в коме в реанимационной палате в Лондоне.

По словам Исаакян, он рад принять участие в чемпионате Формулы-2, тем более на домашнем для себя этапе. Данная возможность произошла для него неожиданно, однако он благодарен этому вызову и рад присоединиться к команде. Исаакян сразу придет сесть за руль в тренировке в Сочи.

«Самое главное — понять шины. Но я не считаю, что это невозможно. Постараюсь прорваться в десятку и заработать очки», — приводит слова Исаакяна пресс-служба команды.

Ранее 21-летний Исаакян выступал в GP3 за «Койранен» в конце 2015 года и весь 2016-й. В 2017 году он был вторым по итогам сезона Формулы-3,5. В 2018-м он ездил в WEC в программе SMP Racing.