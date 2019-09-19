Шоумен и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Спартак» экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера.

По словам Уткина, Венгеру уже 70 лет и он пенсионер. Пригласить Венгера — это значит пригласить свое прошлое. По мнению Уткина, нужно обсуждать кандидатуры других тренеров — молодых испанцев и немцев, которые временно сидят без работы.

«Надо Пабло Мачина звать, его обсуждать какого-нибудь, а не Арсена Венгера, и не Раймона Доменека, и не Фаберже. Вот, кстати, позовите Фаберже! Вам же важно, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам», — сказал Уткин на своем канале You-Tube.

Напомним, что «Спартак» последние 8 месяцев тренирует Олег Кононов. Под руководством специалиста красно-белая команда не сумела пробиться в групповой этап Лиги Европы.