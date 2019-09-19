Вновь свободные Александр Кокорин и Павел Мамаев собираются поддержать своего друга и приехать в Клинцовский городской суд, где 24 сентября рассмотрят ходатайство об УДО Александра Протасовицкого. Информацию об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на адвокатессу Татьяну Прилипко.

Препятствие по УДО Протасовицкого являются три непогашенных взыскания, которых он поимел в колонии. Изначально руководство исправительного учреждения не собиралось поддерживать ходатайство об УДО — как раз из-за непогашенных взысканий и отрицательной характеристики.

Напомним, Протасовицкий вместе с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все они получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.

Ранее шоумен Василий Уткин в своем телеграм-канале поднял тему нахождение в тюрьме Александра Протасовицкого — друга Кокорина и Мамаева.