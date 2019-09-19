В Чайковском завершилась мужская индивидуальная лыжероллерная гонка на 20 км, которая состоялась в рамках чемпионата России по летнему биатлону. Победу одержал лидер российской сборной Александр Логинов.

Спортсмен допустил два промаха и показал на финише результат 51.44.5. Вторым стал Евгений Гараничев с одной ошибкой на стрельбе и отставанием в 1.04.7. Замкнул тройку лидеров Юрий Шопин — +1:54.2 и три промаха на рубежах.

Напомним, Логинов и Гараничев на соревнованиях выступают за Тюменскую область, Шопин — за Ульяновскую.

Ранее завершилась аналогичная гонка на 15 км у женщин, лучшей стала Светлана Миронова. Чемпионка показала итоговое время 44:44.1, она допустила два промаха. Второе место у Виктории Сливко, третьей — у Тамары Ворониной.