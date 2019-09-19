В Сызрани продолжается Первый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 19 сентября, с короткими программами выступят юноши и мужчины, также состоится церемония открытия соревнований. Посмотреть прямую трансляцию из Сызрани можно здесь.

С соревновании мужчин примет участие Сергей Воронов, который будет одним из фаворитов. По итогам жеребьевки, которая состоялась ранее, он будет выступать в первой разминке под третьим номером. После него на лед выйдет фигурист из Санкт-Петербурга Артём Лежеев. Во второй группе участников выступит Егор Мурашов, который также способен бороться за победу.

У юношей стоит обратить внимание на Марка Лукина и Георгия Куницу, которые тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Также выступит Максимильян Ермолин, ранее покинувший «Самбо-70».