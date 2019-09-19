В Сингапуре стартует пятнадцатый этап серии Гран-при Формулы-1. Соревнования в Марина Бей будут проходить в период с 20 по 22 сентября. Сегодня стартуют тренировочные заезды.

Первая свободная практика начнется в 11630 по московскому времени, вторая — в 15:30. На завтра запланирована еще одна тренировка и квалификация, они стартуют в 13:00 и 16:00 соответственно. Сама гонка состоится в воскресенье, 22 сентября, старт будет дан в 15:30.

Спортсменам предстоит преодолеть 61 круг, общая продолжительность дистанции составит 308,828 километра.

На данный момент лидером личного зачета пилотов идет представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, следом располагается его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят располагается на десятой строчке.