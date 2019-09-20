"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

"Уфа" после победы над "Зенитом" в 7 туре РПЛ сезона 2019/20. Фото: официальный сайт ФК "Уфа"

«Уфа» примет московский «Спартак» в матче десятого утра Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Нефтяник» сегодня, 20 сентября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

На данный момент «Спартак» располагается на шестом месте турнирной таблицы, имея в своем активе 14 очков. Два предыдущих матча чемпионата России подопечные Олега Кононова проиграли: сначала «красно-белые» уступили «Зениту», затем «Уралу». Оба матча прошли в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Уфа» идёт на девятом месте и имеет 11 набранных очков. В девятом туре команда сыграла вничью с московским «Динамо», до этого на своем поле уступила «Оренбургу».

Возглавляют турнирную таблицу по-прежнему три команды — «Краснодар», «Ростов» и «Зенит».