Российский теннисист Даниил Медведев, который сегодня стартует на турнире Spb Open, назвал трех лучших российских теннисистов в истории.

«Кафельников, Сафин, Давыденко», — ответил Медведев в блиц-интервью Матч ТВ.

Также он заявил, что стал бы киберспортсменом, если бы не теннис.

Соперником лучшего теннисиста России в сегодняшнем матче на турнире в Петербурге станет Евгений Донской, сумевший выйти во второй круг, обыграв на старте соревнований представителя Италии Маттео Виолу.

Единственный раз теннисисты встречались в первом круге US Open-2018. Тогда Медведев обыграл Донского со счетом 3:0 (7:5,6:4, 6:2).

Также в четверг пройдут матчи с участием Карена Хачанова, который сразится с португальцем Жоау Соуза и Андрея Рублёва с литовцем Ричардасом Беранкисом. Хачанов квалифицировался сразу во второй круг, а Рублёв на старте обыграл Илью Ивашко.