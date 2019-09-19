Российский теннисист Даниил Медведев, который сегодня вступит в борьбу на турнире в Петербурге, рассказал, как начал болеть за «Зенит».

«Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером «33». Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным. Так что я в какой-то мере «переобулся», — рассказал спортсмен в интервью Матч ТВ.

Соперником лучшего теннисиста России в сегодняшнем матче на турнире в Петербурге станет Евгений Донской, сумевший выйти во второй круг, обыграв на старте соревнований представителя Италии Маттео Виолу. Единственный раз теннисисты встречались в первом круге US Open-2018. Тогда Медведев обыграл Донского со счетом 3:0 (7:5,6:4, 6:2).

Даниил Медведев на прошедшем в сентябре турнире «Большого шлема» US Open-2019 стал финалистом. В итоговом поединке с Рафаэлем Надалем он уступил. На данный момент Медведев — четвертая ракетка мира. Он уступает только теннисистам «большой тройки» — Джоковичу, Надалю и Федереру.