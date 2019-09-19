Российские фигуристы Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Михаил Коляда выступят на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, который пройдет в финнском Эспоо с 11 по 13 октября.

Также заявлены другие фигуристы группы Алексея Мишина — Софья Самодурова и Андрей Лазукин. Кроме того, представлять Россию будут Станислава Константинова и Сергей Воронов.

Напомним, Туктамышева дебютировала в этом сезоне на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо, где стала второй. Первое место у ученицы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой. Михаил Коляда из-за простуды снялся со стартующего завтра турнира «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе. Для Алены Косторной Finlandia Trophy станет первым турниром на взрослом уровне.