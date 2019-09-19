Президент РФС Александр Дюков считает, что системе судейства в РПЛ требуются серьезные организационные изменения.

«Нужны новые понятные и прозрачные регламенты по оценке судей, по их назначениям на матчи, система мотивации арбитров. Также нужна система обучения арбитров и повышения их квалификации», — прокомментировал Дюков итоги заседания исполкома РФС.

По его словам, чтобы сделать российский футбол более динамичным, судьи не должны свистеть при каждом контакте.

Отметим, что за прошедшие 9 туров РПЛ произошло немало серьезных судейских ошибок. Скандальной выдалась, например, встреча «Зенита» с «Ахматом». Судья Матюнин ошибочно, как он позже признал сам, отменил гол Ригони и лишил петербуржцев домашней победы.