Президент РФС Александр Дюков рассказал о перспективах женского судейства в РПЛ.

«Пустовойтова включена в список судей, которые будут судить матчи ПФЛ. Мы возлагаем на неё определённые надежды. Надеемся, что она хорошо себя зарекомендует и будет допущена в дальнейшем до матчей ФНЛ, а там и до РПЛ. Помимо Пустовойтовой в список включены ещё Курочкина Екатерина и Купская Марина», — рассказал Дюков об итогах исполкома союза.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что опыт с женским судейством в российском футболе пока неудачный. «В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас», — отметил Егоров, добавив, что когда женщины будут готовы судить мужской футбол, этот вариант будет рассмотрен.

Напомним на матче Суперкубка УЕФА работала женская бригада арбитров во главе со Стеффани Фраппар.