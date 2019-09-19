Президент РФС Александр Дюков рассказал о перспективах женского судейства в РПЛ.
«Пустовойтова включена в список судей, которые будут судить матчи ПФЛ. Мы возлагаем на неё определённые надежды. Надеемся, что она хорошо себя зарекомендует и будет допущена в дальнейшем до матчей ФНЛ, а там и до РПЛ. Помимо Пустовойтовой в список включены ещё Курочкина Екатерина и Купская Марина», — рассказал Дюков об итогах исполкома союза.
Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что опыт с женским судейством в российском футболе пока неудачный. «В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас», — отметил Егоров, добавив, что когда женщины будут готовы судить мужской футбол, этот вариант будет рассмотрен.
Напомним на матче Суперкубка УЕФА работала женская бригада арбитров во главе со Стеффани Фраппар.
Комментарии Развернуть