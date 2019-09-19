Альварес уверен, что сможет побить Хабиба

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес заявил, что смог бы победить Хабиба Нурмагомедова.

По словам Альвареса, для победы над Хабибом нужно овладеть определенным стилем ведения боя, а если ты не владеешь этим стилем, то ты обязан ему обучиться. Боец считает, что никто лучше него не справится с этим. Он не знает, кто еще способен на это.

«Когда я думаю о бойцах других промоушенов из топ-10 UFC, то не могу вспомнить того, кто сможет вести бой в таком ключе, чтобы побить Хабиба», — сказал Альварес, слова которого приводит MMA Junkie.