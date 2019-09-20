Первый соревновательный старт, на котором можно будет увидеть вчерашнюю юниорку Александру Трусову, стартует в пятницу в Братиславе. Короткие программы покажут женщины, мужчины и танцевальные пары. Спортивные пары в турнире имени Ондрея Непелы не участвуют.

Помимо Трусовой короткие программы покажут россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова. Соревнования начнутся в 15:00 мск.

Танцоры вступят в 18:00 мск. Россию на турнире представят Софья Евдокимова-Егор Базин, Виктория Синицина-Никита Кацалапов, а также Тиффани Загорски-Джонатан Гурейро.

Мужские прокаты можно будет увидеть, начиная с 20:10 мск. Короткими программами нас порадуют Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Михаил Коляда из-за ОРЗ снялся с турнира.