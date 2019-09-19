Французское издание L’Equipe по традиции оценило выступление футболистов и тренеров по итогам тура в Лиге чемпионов.

Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценен на 7 благодаря победе над «Байером», Петер Бош получил оценку 4.

Главный тренер «Пари Сен Жермен» Томас Тухель после победы над мадридским «Реалом» получил оценку 8, наставник сливочных Зинедин Зидан – был оценен на 4. Главный тренеры сыгравших вничью «Атлетико» и «Ювентуса», Диего Симеоне и Маурицио Сарри, были оценены на 6 баллов.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде обыграл леверкузенский «Байер» со счетом 2:1. Открыл счет полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк на 16-й минуте, ему ассистировал Жоау Мариу. «Байер» сравнял счет на 25-й минуте после автогола Бенедикта Хеведеса, но на 37-й минуте Дмитрий Баринов воспользовался ошибкой вратаря и послал мяч в ворота с дальней дистанции.