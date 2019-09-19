Российская фигуристка Анастасия Тараканова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске, Виктория Васильева — третья.

Итоговые оценки Таракановой — 68,14, Васильеву судьи оценили в 67,52 балла. Между россиянками расположилась японка Томоэ Кавабата с 67,70.

У Васильевой и Таракановой уже есть бронзы этапов Гран-при. Тараканова отличилась в США, а Васильева — в Челябинске.

Самой грозной соперницей на этом этапе считалась американская фигуристка Алиса Лю. Она прыгнула тройной аксель в каскаде, однако ошиблась на тройном риттбергере и в итоге оказалась на четвертом месте.

Произвольные программы девушки катают завтра с 17:10 мск.