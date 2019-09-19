Российский фигурист Михаил Коляда снялся с турнира Finlandia Trophy 2019, который пройдет в финском Эспо с 11 по 13 октября.

Об этом стало известно исходя из заявочного списка на сайте ISU. Отметим, данный турнир стал вторым подряд, который россиянин решил пропустить. Ранее Коляда снялся с турнира серии Challenger «Мемориал Ондрея Непелы» в Братиславе.

Тренер Михаила Коляды Валентина Чеботарева рассказала о причине снятия Михаила Коляды с турнира в Словакии. Слова специалиста приводит портал Sport24. Чеботарева заявила, что фигуристу сейчас нездоровится. «Отсутствие Коляды на турнире в Братиславе? Он просто заболел, ОРЗ. У него проблемы с носом, пока мы не рискуем. Не знаю, когда он восстановится, я не врач», — сказала Чеботарева.

Напомним, мемориал Ондрея Непелы пройдет в Братиславе пройдет с 19 по 21 сентября. В турнире мужчин на этих соревнованиях примут участие четыре российских фигуриста Александр Самарин, Макар Игнатов, Роман Савосин и Дмитрий Алиев.