В Москве в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал матч между местным «Динамо» и петербургским СКА.

Встреча, которая проходит на арене ВТБ имени Аркадия Чернышова, началась в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Армейцы приезжают в Москву после двух побед подряд. В воскресенье подопечные Кудашова вырвали победу у «Йокерита» — 3:2. В среду в тяжелейшем матче — у «Сочи» — 1:0. Две этих победы скрасили горечь от домашнего поражения против ЦСКА (0:3). Также СКА поправил свое турнирное положение — сейчас он уже второй на Западе с десятью очками.