В честь дня рождения фанатского движения «Зенита» на «Газпром Арене» состоится встреча с легендарными фанатами петербургского клуба.

Об том сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что встреча состоится 21 сентября, а фанатскому движению исполнится 39 лет. Во время встречи состоится показ фильма «Наше имя — «Зенит» авторов Федора Погорелова, Алексея Антипова и Александра Андреева. Также сообщается, что в съемках ленты принимали участие известные болельщики «Зенита».

Отметим, следующий матч «Зенита» состоится 21 сентября против «Рубина». Игра начнется с минуты молчания в память об экс-игроке сине-бело-голубых Фернандо Риксене.

Ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча прошла на арене «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 1:1.