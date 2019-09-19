Сразу два российских клуба вступают в борьбу в Лиге Европы. Смогут ли «Краснодар» и ЦСКА поддержать солидность «старших братьев», которые с успехом проявили себя на старте главного клубного турнира Европы?

С виду задача кажется чуть легче — «Краснодару» и ЦСКА играть выездные матчи с более скромными, чем «Лион» и «Байер» — «Базелем» и «Лудогорцем». Однако нужный результат будет добыть не очень то и просто.

«Краснодар»: кусачий оппонент и неудобный соперник

Как и «Краснодар», «Базель» пытался попасть в группу Лиги чемпионов. Однако, как и «быки», не совладал с квалификацией: прошел голландский «ПСВ», но уступил австрийскому ЛАСК.

Этот швейцарский клуб традиционно считается не самым удобным соперником для российских команд в еврокубках — в свое время он проходил в плей-офф «Зенит» и обыгрывал петербургский клуб на групповом этапе ЛЧ . Общая статистика с российскими клубами выглядит так: шесть побед швейцарцев, пять побед российских команд и две ничьи. На своем поле «Базель» доминирует — четыре победы и два поражения.

Два последних сезона «Базель», как кажется, не тот. Клуб, который запустил карьеру Мохаммеда Салаха, дважды кряду уступает швейцарское чемпионство «Янг Бойз». Однако нынешний сезон, похоже, исключение. На старте швейцарского первенства «Базель» выдал пять побед в шести матчах, с лучшей разницей мячей среди всех местных клубов — 16 забитых мячей.

Но при этом «Базель» и пропускает. «Краснодар», который в последних матчах уверенно находит себя в атаке, должен забить. К тому же, голы в первой игре для «Краснодара» — дело обычное. Команда забивала во всех четырех своих стартах в Лиге Европы в предыдущих сезонах.

Значит, нас может поджидать острая игра с голами в обе стороны

ЦСКА: длинный перелет и эпидемия травм

У армейцев соперник ощутимо попроще: болгарский чемпионат слабее швейцарского, «Лудогорец» из маленького Разграда звезд с неба не хватает. Болгары пытались пробиться в Лигу чемпионов, но в первом же отборочном раунде проиграли венгерскому «Ференцварошу», который в итоге потом сам слетел с квалификации и угодил в одну группу Лиги Европы с «Лудогорцем».

Болгары, чтобы попасть в этот квартет, были вынуждены проходить два раунда. Сначала они оставили позади исландский «Валюр» (1:1, 4:0), затем за счет гола на выезде перешагнули через словенский «Марибор» (0:0, 2:2).

В болгарском чемпионате у «Лудогорца» проблем нет — первое место и 21 очков после девяти встреч.

ЦСКА в процессе подготовки к матчу столкнулся со сложностями. Во-первых, сначала нужно было лететь три с половиной часа, но лишь затем, чтобы сесть в автобус и ехать еще два часа.

Во-вторых, сам состав армейцев, оказавшийся в Болгарии, недосчитался сразу нескольких травмированных. Лазарет у ЦСКА как никогда длинный — Гончаренко чуть ли не в панике. Особенно вырубает защиту. Игру пропустят Седрик Гогуа, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Яко Бийол и давно травмированный Георгий Щенников. Звономир Шарлия полетел на выезд с команд, но решение о его участии в матче пока не принято.

Учитывая, крепость «Лудогорца», кадровые сложности армейцев и необходимость подопечных Гончаренко играть одним составом — велика вероятнось, что победу из Разграда увести ЦСКА не удаться.