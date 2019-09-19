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  • 18:31,  19 сентября 2019
Художественная гимнастика
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Сестры Аверины и Селезнева взяли золото в командном турнире на ЧМ

Сестры Аверины и Селезнева взяли золото в командном турнире на ЧМ
Дина Аверина

Сборная России по художественной гимнастике победила в командном турнире на чемпионате мира в Баку.

Национальная сборная, которую представляют сестры Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрала 186,500 балла и стала недосягаемой для соперников. Второе место заняла сборная Израиля в составе Линой Ашрам, Юлианы Телегиной, Николь Воронковой и Николь Зеликман. Израильтянки набрали 174,750 балла.

Третью строчку заняла команда Белоруссии, за которую выступали Екатерина Галкина, Алина Горносько и Анастасия Салос. У белорусок 168,550 баллов.

Отметим, чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.

На 37-ом чемпионате мира в Баку будут разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 в Токио в личном и групповом многоборье. Максимальная квота от страны — две лицензии.

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