Сестры Аверины и Селезнева взяли золото в командном турнире на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике победила в командном турнире на чемпионате мира в Баку.
Национальная сборная, которую представляют сестры Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, по итогам квалификации в четырех отдельных видах многоборья набрала 186,500 балла и стала недосягаемой для соперников. Второе место заняла сборная Израиля в составе Линой Ашрам, Юлианы Телегиной, Николь Воронковой и Николь Зеликман. Израильтянки набрали 174,750 балла.
Третью строчку заняла команда Белоруссии, за которую выступали Екатерина Галкина, Алина Горносько и Анастасия Салос. У белорусок 168,550 баллов.
Отметим, чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 22 сентября.
На 37-ом чемпионате мира в Баку будут разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 в Токио в личном и групповом многоборье. Максимальная квота от страны — две лицензии.
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