Хабиб показал фото с легендами «Реала» и «ПСЖ»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовл в Instagram фото с легендарными футболистами Клодом Макелеле и Юрие Джоркаеффе и поделился мнением о футболе.

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом», — написал под фотографией Хабиб.

Отметим, Клод Макелеле выступал в таких клубах, как мадридский «Реал», лондонский «Челси», французский «Пари Сен Жермен», а также за сборную Франции. Юрий Джоркаефф также выступал в сборной Франции и «ПСЖ». Кроме того, он защищал цвета миланского «Интера».