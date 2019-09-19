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  • 18:31,  19 сентября 2019
Бокс/MMA
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Хабиб показал фото с легендами «Реала» и «ПСЖ»

Хабиб показал фото с легендами &#171;Реала&#187; и &#171;ПСЖ&#187;
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовл в Instagram фото с легендарными футболистами Клодом Макелеле и Юрие Джоркаеффе и поделился мнением о футболе.

«Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом», — написал под фотографией Хабиб.

Отметим, Клод Макелеле выступал в таких клубах, как мадридский «Реал», лондонский «Челси», французский «Пари Сен Жермен», а также за сборную Франции. Юрий Джоркаефф также выступал в сборной Франции и «ПСЖ». Кроме того, он защищал цвета миланского «Интера».

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

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