Николай Валуев с победителями турнира по футгольфу. Фото из инстаграм nickvaluev

Николай Валуев с победителями турнира по футгольфу. Фото из инстаграм nickvaluev

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о дисквалификации Евгения Кузнецова за кокаин.

По словам Валуева, хороший парень – это не профессия, но боксер уверен, что хорошим парнем Кузнецов быть не перестал. Валуев заявил, что НХЛ дисквалифицировала Кузнецова лишь на три матча, а боксер все-таки добавил бы на примере международной федерации.

«Невозможно и недопустимо ни принимать наркотики, ни бить никого стульями… Наказание для Кузнецова более чем лояльно. Мне понравилось бы, если бы его дисквалифицировали на большее количество игр», — сказал Валуев, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Депутат Госдумы добавил, что наказание несоразмерно преступлению, а принятие наркотиков – это преступление, тем более в спортивном мире.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина. В Национальной хоккейной лиге Кузнецов пропустит три матча.

Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.