Российская теннисистка Анна Блинкова в четвертьфинальном матче турнира в Гуанчжоу в двух сетах одержала победу над чешкой Мари Боузковой.

Счет по сетам — 6:3, 6:1. Встреча продлилась один час и 18 минут. За это время Блинкова три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ее соперница сделала два эйса, две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести.

В полуфинале турнира российская спортсменка сыграет против победителя матча между представительницей США Софьи Кенин и итальянкой Ясмине Паолини.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Гуанчжоу является китаянка Ван Цян. В прошлогоднем финале Ван Цян одержала уверенную победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой – 6:1, 6:2.