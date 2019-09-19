В Болгарии московский ЦСКА начал встречу с болгарским «Лудогорцем» в стартовой игре Лиги Европы.

Встреча в Разграде стартовала в 22:00 по московскому времени, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

В прошлом сезона команда Виктора Гончаренко выступала в Лиге чемпионов, по итогам группового этапа которой не смогла пробиться в турнир рангом ниже. Сейчас, по словам Гончаренко, московские армейцы набрались опыта.

Отметим, ЦСКА приехал в Болгарию в ослабленном составе. Армейцам не помогут Набабкин, Бийол, Сигурдссон, Дзагоев, Ефремов. По словам Гончаренко, команда в хорошем состоянии, он надеется, что травмированные скоро вернуться в строй.

Также в этой группе играют венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол».