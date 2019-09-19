Каталонская «Барселона» просматривала норвежского нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда во время чемпионата мира-2019 среди игроков младше 20 лет.

Отчет по 19-летнему норвежцу составлял один из тренеров каталонского клуба. Холанд забил девять голов в одном матче на молодежном чемпионате мира в ворота сборной Гондураса.

Отметим, в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и бельгийским «Генком», которая завершилась разгромной победой австрийцев со счетом 6:2, Холанд оформил хет-трик. Еще по голу в составе «Зальцбурга» забили Хван Хи Чхан, Собослаи и Ульмер. У «Генка» отличиться удалось Лукуми и Самате.

«Барселона» же сыграла вничью с дортмундской «Боруссией». Команды забитыми голами не отметились — 0:0.