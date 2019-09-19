В Базеле стартовал матч группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и швейцарским «Базелем».

Встреча, которая проходит на стадионе «Санкт-Якобс Парк», началась в 19:55 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Обслуживает матч бригада арбитров из Финляндии. Главным судьей встречи назначен Маттиас Гестраниус. Помощниками главного рефери на линии назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр встречи — Вилле Невалайнен, также из Финляндии.

Ранее эти команды встречались в рамках товарищеского матча в январе 2019 года. На сборах в Марбелье «Краснодар» уступил соперникам из Швейцарии со счетом 0:2.

В параллельном матче сыграют соперники «Краснодара» и «Базеля» по группе: испанский «Хетафе» на своем поле примет турецкий «Трабзонспор».