Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посетил матч второго круга турнира SPb Open между Кареном Хачановым и Жоау Соузой.

Футболист следит за встречей с трибун. Дзюба известен любовью к большому теннису, он называет себя поклонником Федерера, а во время матча Даниила Медведева против Рафаэля Надаля выкладывал в инстаграм «сториз» о том, как болеет за соотечественника.

Напомним, соперником Соузы по первому кругу стал представитель Словакии Йозеф Ковалик. Игра завершилась победой Соузы в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась один час и 12 минут. За это время Соуза совершил одну подачу навылет, не сделал ни одной ошибки на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Отметим, Хачанов только начинает путь к трофею.

Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет с Михаилом Кукушкиным, который в двух сетах обыграл Дамира Джумхура.

St. Petersburg Open 2019 завершится 22 сентября. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.