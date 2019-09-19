СКА огласил состав на матч против «Динамо»

Тренерский штаб петербургского СКА огласил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо»

Место в воротах армейцев займет голкипер Алексей Мельничук, запасным вратарем будет Петр Кочетков.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.

Третье звено: Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.

Четвертое звено: Александр Барабанов — Йоонас Кемппайнен — Василий Подколзин — Андрей Кузьменко, Артем Земченко.

Матч будет проходить сегодня, 19 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. После семи матчей команда Алексея Кудашова располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе десять очков. У динамовцев — на один балл меньше, они идут на пятой строчке.