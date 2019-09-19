Бывший чемпион UFC Колби Ковингтон прокомментировал заявление организации по защите животных PETA, которая оказалась недовольна действиями Хабиба Нурмагомедова.

«Если они думают, что бороться с медведями это плохо, то подождите, пока PETA узнает, что он делает с овцами», — написал Ковингтон в своем Twitter.

Напомним, Хабиба Нурмагомедова упрекнули в грубом отношении с животными из-за видео, на котором он борется с медведем.

Видео было снято 23 сентября 1997 года, тогда Хабибу Нурмагомедову было всего девять лет. Ролик появился в сети только в 2016 году.

Отметим, что известно еще о двух боях Хабиба Нурмагомедова с тем же самым медведем — они прошли в 2014 и 2019 годах.

Как отреагировали в UFC на заявление PETA, пока неизвестно.