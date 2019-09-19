Тренерский штаб «Краснодара» огласил стартовый состав команды на матч против «Базеля» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров. Полузащитники — Кристофер Олссон, Руслан Камболов и Тонни де Вильена. Нападающие — Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Вандерсон.

Запасные: Денис Адамов, Кайо, Йон Гудни Фьолусон, Дмитрий Стоцкий, Юнес Намли, Даниил Уткин, Ари, Маркус Берг.

Обслуживает матч бригада арбитров из Финляндии. Главным судьей встречи назначен Маттиас Гестраниус. Помощниками главного рефери на линии назначены Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр встречи — Вилле Невалайнен, также из Финляндии.

В параллельном матче сыграют соперники «Краснодара» и «Базеля» по группе: испанский «Хетафе» на своем поле примет турецкий «Трабзонспор».