Хачанов вылетел из SPb Open на глазах у Дзюбы

В матче второго круга турнира АТР SPb Open россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от португальца Жоау Соузы в двух сетах.

Счет по сетам — 6:7 (2:7), 4:6. Встреча в «СИБУР Арене» продлилась один час и 43 минуты. За это время португальский теннисист совершил три подачи навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. Хачанов сделал девять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал один брейк из трех возможных.

Встречу с участием Хачанова посетил футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Отметим, следующим соперником Соузы в четвертьфинале станет казахстанец Миахил Кукушкин, который во втором круге одолел боснийца Дамира Джумхура в двух сетах.