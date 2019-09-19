Хачанов вылетел из SPb Open на глазах у Дзюбы

В матче второго круга турнира АТР SPb Open россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от португальца Жоау Соузы в двух сетах.
Счет по сетам — 6:7 (2:7), 4:6. Встреча в «СИБУР Арене» продлилась один час и 43 минуты. За это время португальский теннисист совершил три подачи навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. Хачанов сделал девять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал один брейк из трех возможных.
Встречу с участием Хачанова посетил футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.
Отметим, следующим соперником Соузы в четвертьфинале станет казахстанец Миахил Кукушкин, который во втором круге одолел боснийца Дамира Джумхура в двух сетах.
St. Petersburg Open 2019 завершится 22 сентября. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.
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