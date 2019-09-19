В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:3.

В составе победившей команды дубль на 1-й и 21-й минутах оформил Эрик О’Делл. Ассистировали ему Деннис Расмуссен и Виктор Антипин. Еще по одной шайбе забросили Архип Неколенко на 7-й минуте с передач Алексея Береглазова и Павла Дорофеева, а также Роман Любимов на 9-й минуте с передач Архипа Неколенко и Павла Дорофеева.

У «Спартака» отличились Максим Цыплаков с передачи Ильи Зубова на 29-й минут, Мартинс Карсумс с передач Каспара Даугавиньша и Зубова на 48-й минуте и Артем Федоров с передач Даугавиньша и Зубова.

После восьми матчей команда Ильи Воробьева идет на предпоследнем, 11-м, месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе пять очков. У подопечных Олега Знарка в активе семь баллов после девяти игр, они располагаются на седьмой позиции на Западе.