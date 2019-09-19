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  • 20:01,  19 сентября 2019
Теннис
Эксклюзив
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Хачанов проиграл Соузе на SPb Open, матч посетил Дзюба — фоторепортаж Nevasport

Хачанов проиграл Соузе на SPb Open, матч посетил Дзюба &#8212; фоторепортаж Nevasport
Жоау Соуза, Артем Дзюба, Карен Хачанов. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР SPb Open уступил в двух сетах представителю Португалии Жоау Соузе. Nevasport предлагает фоторепортаж этой встречи из «СИБУР Арены».

Карен Хачанов на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Жоау Соуза на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Карен Хачанов на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Встречу с участием Хачанова посетил футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

Жоау Соуза, Артем Дзюба, Карен Хачанов. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Артем Дзюба на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Счет по сетам — 6:7 (2:7), 4:6. Игра продлилась один час и 43 минуты. За это время португальский теннисист совершил три подачи навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. Хачанов сделал девять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал один брейк из трех возможных.

Карен Хачанов на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Жоау Соуза на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Карен Хачанов на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Отметим, следующим соперником Соузы в четвертьфинале станет казахстанец Михаил Кукушкин, который во втором круге одолел боснийца Дамира Джумхура в двух сетах.

Жоау Соуза на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

Карен Хачанов на турнире SPb Open. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин.

St. Petersburg Open 2019 завершится 22 сентября. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.

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