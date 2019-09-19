В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» на выезде одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2.

В составе победившей команды по шайбе забросили Павел Дедунов с передачи Семена Кошелева на 11-й минуте, Сергей Шумаков в большинстве с передачи Вячеслава Войнова на 18-й минуте, Войнов в большинстве с передачи Тэйлора Бека на 28-й минуте, Евгений Грачев с передач Вилле Покки и Шумакова на 52-й минуте и Свен Андригетто в пустые ворота с передачи Кошелева на последней минуте игры.

У хозяев отличились Владислав Картаев с передач Павла Коледова и Артема Сергеева на 19-й минуте и Захар Арзамасцев с передач Родиона Амирова и Никиты Сошникова на 23-й минуте.

После восьми матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 11 очков. У подопечных Николая Цулыгина в активе девять баллов после семи игр, они располагаются на пятой позиции на Востоке.