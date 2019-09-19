Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о весогонке и о том, сколько он весит, когда не готовится к боям.

По словам Хабиба, в случае травмы его вес может превысить 85-87 килограмм, а если нет травмы, то его вес в обычные дни составляет от 84 до 85 килограмм. Боец отметил, что 15 килограмм приходится скидывать, потому что в день перед боем нужно показать вес в 70,3 кг. Россиянин отметил, что набрать 8 килограмм за день, как он перед боем с Порье, обычному человеку практически нереально.

«Перед боем мы пьём воду и восстанавливаем 8-9 кг. Именно столько я восстановил перед боем с Порье. Основа весогонки одинаковая с диетами — меньше кушать. Я питаюсь пять раз в день маленькими порциями», — сказал Хабиб, слова которого приводит «Первый канал».