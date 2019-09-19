Петербург претендует на проведение молодежного и юниорского чемпионата Европы по велоспорту на треке в 2021 году.

Об этом рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

По его словам, конкретика по проведению международных соревнований на территории России есть только по тому, что Петербург претендует на проведение чемпионата Европы по «андерам» в 2021 году.

«По остальным видам велоспорта теоретически возможно проведение каких-то стартов уже после 2022 года, но никаких конкретных предложений и заявок пока нет», — сказал Екимов, слова которого приводит РИА «Новости».