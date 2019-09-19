Российский биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы, рассказал о своей первой инициативе.

По словам Шипулина, первым его шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты биатлонист будет перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа.

Шипулин отметил, что подходит к концу его первая рабочая неделя в Государственной Думе, и ему было непросто войти в новый для него ритм и влиться в новый коллектив.

«Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов», — написал Шипулин в Instagram.

Напомним, на выборах Шипулин, представляющий «Единую Россию», набрал более 41% голосов.