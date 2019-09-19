Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч против «Лудогорца» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

В воротах армейцев сыграет Игорь Акинфеев, в защите выйдут Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон. Полузащитники — Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Иван Обляков, Яка Бийол. Нападающий — Такума Нисимура.

Запасные: Илья Помазун, Ильзат Ахметов, Федор Чалов, Лукас Сантос, Максим Елеев, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили.

Отметим, ЦСКА приехал в Болгарию в ослабленном составе. Армейцам не помогут Набабкин, Бийол, Сигурдссон, Дзагоев, Ефремов. По словам Гончаренко, команда в хорошем состоянии, он надеется, что травмированные скоро вернуться в строй.

Также в этой группе играют венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол».