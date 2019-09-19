Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга турнира АТР SPb Open одержал победу над соотечественником Евгением Донским в двух сетах. Nevasport предлагает фоторепортаж этой встречи из «СИБУР Арены».

Счет по сетам — 7:5, 6:3. Встреча в «СИБУР Арене» продлилась один час и 17 минут. За это время Медведев совершил семь подач навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Донской сделал два эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал один брейк из трех возможных.

Отметим, следующим соперником Медведева в четвертьфинале станет победитель встречи между Андреем Рублевым и литовцем Ричардасом Беранкисом.

Ранее из SPb Open вылетел Карен Хачанов, который в двух сетах проиграл Жоау Соузе.

St. Petersburg Open 2019 завершится 22 сентября. Действующим победителем турнира является австриец Доминик Тим.