Российский дуэт Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске среди спортивных пар.

Итоговые оценки Панфиловой и Рылова — 70,97. Второе место заняла пара из США, Кейт Финстер и Балаж Нэйги, которые получили от судей 60,91 баллов. На третьей строчке расположились представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель – 58,04 баллов.

Еще одна пара из России заняла четвертую и пятую позиции. Четвертыми стали Анна Щеглова и Илья Калашников с 50,53 баллами. На сотые балла от них отстал дуэт Алина Пепелева/Роман Плешков – 50,22 баллов.

Ранее российская фигуристка Анастасия Тараканова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Гданьске, Виктория Васильева — третья. Итоговые оценки Таракановой — 68,14, Васильеву судьи оценили в 67,52 балла. Между россиянками расположилась японка Томоэ Кавабата с 67,70.