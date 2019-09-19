В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома одержал победу над московским «Динамо» со счетом 2:0.

В составе победившей команды по шайбе забросили Давид Рундблад с передачи Дмитрия Кагарлицкого на 23-й минуте и Максим Карпов в меньшинстве с передачи Александра Дергачева на 38-й минуте матча.

После восьми матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков. У подопечных Владимира Крикунова в активе девять баллов после восьми игр, они располагаются на пятой позиции на Западе.

Следующий матч петербургский клуба проведет 22 сентября дома против подольского «Витязя», москвичи примут рижское «Динамо».