В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов швейцарский «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.

В составе хозяев дубль на 9-й и 40-й минутах оформил Кевин Буа, еще по голу забили Лука Дзуффи на 52-й минуте и Ноа Окафор на 79-й минуте. Кроме того, в свои ворота мяч отправил Тонни де Вилена на 55-й минуте.

Обслуживала матч бригада арбитров из Финляндии. Главным судьей встречи был Маттиас Гестраниус. Помощниками главного рефери на линии работали Ян-Петер Аравирта и Микко Алакаре. Четвертый арбитр встречи — Вилле Невалайнен, также из Финляндии.

Ранее эти команды встречались в рамках товарищеского матча в январе 2019 года. На сборах в Марбелье «Краснодар» уступил соперникам из Швейцарии со счетом 0:2.

Отметим, в параллельной встрече испанский «Хетафе» одержал победу над турецким «Трабзонспором» со счетом 1:0.