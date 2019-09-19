Назначен судья на матч «Зенита» и «Енисея» в Кубке России

Стали известны имена арбитров на встречи 1/16 финала Олимп-Кубка России.

Так, матч между красноярским «Енисеем» и петербургским «Зенитом» обслужит Николай Волошин, а игру между КАМАЗом из Набережных Челнов и московским «Спартаком» рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

На матче «Балтика» — «Локомотив» будет работать судья Станислав Васильев, а игру «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» обслужит арбитр Иван Сиденков. Матч владикавказской «Алании» и московского ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

Напомним, игра «Зенита» и «Енисея» будет проходить в Красноярске 25 сентября. Как сообщает РФС, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.