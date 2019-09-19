В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 4:0.

В составе победившей команды дубль на 34-й и 59-й минутах оформил Максим Мамин. Первую шайбу он забросил с передач Попова и Окулова, вторую — с передач Далбека и Окулова. Еще по шайбе забросили Кирилл Капризов на 21-й минуте с передач Григоренко и Светлакова и Алексей Марченко на 36-й минуте с передачи Мамина.

После восьми матчей команда Игоря Никита идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 13 очков. У подопечных Сергея Светлова в активе шесть баллов после семи игр, они располагаются на десятой позиции на Востоке.

Следующий матч московский клуб проведет 23 сентября на выезде против петербургского СКА, команда из Владивостока в гостях сыграет против «Сочи» двумя днями ранее.