В Японии матчем между местной национальной сборной и командой России стартует Кубок мира по регби.

Российская команда во второй раз примет участие в мировом первенстве. В этот раз наша сборная попала на турнир благодаря санкциям против Румынии и Испании. В последний раз россияне выступали на Кубке мира в 2011 году, и тогда сборная России не смогла одержать ни одной победы, однако вошла в историю турнира, став самым результативным дебютантом соревнований.

Матч между Россией и Японией начнется в 13:45 по московскому времени, в прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ».

Помимо японской команды, в группе А с нашей сборной выступят коллективы из Ирландии, Шотландии и Самоа.

Отметим, для капитана сборной России Василия Артемьева игра с Японией станет 90-й в составе национальной команды.