Рублев обыграл Беранкиса и вышел на Медведева в четвертьфинале SPb Open

В матче второго круга турнира АТР SPb Open россиянин Андрей Рублев одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом в трех сетах.

Счет по сетам — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча в «СИБУР Арене» продлилась два часа и три минуты. За это время Рублев совершил 20 подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 13. Его соперник сделал шесть эйсов, три раза ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейка из трех возможных.

Отметим, следующим соперником Рублева в четвертьфинале станет Даниил Медведев, который обыграл Евгения Донского в двух сетах.

Кроме того, из SPb Open вылетел Карен Хачанов, он в двух сетах проиграл Жоау Соузе.